É do Inter! Clube adquire direitos do meia Nonato

O Internacional não desperdiçou a chance de adquirir os direitos federativos de uma de suas joias: o meia Nonato. O colorado adquiriu os direitos de forma definitiva do São Caetano, time ao qual o jogador de 21 anos estava vinculado anteriormente.

O atleta estava emprestado ao Inter até março de 2020. Com esta negociação, na qual o clube gaúcho pagou R$ 2,25 milhões por 50% dos direitos econômicos de Nonato, o novo vínculo passa a valer até 31 de dezembro de 2023. O jogador soma 38 jogos e dois gols no grupo principal do Internacional. Antes, estava nas categorias de base desde 2018.

