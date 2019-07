“E esse turu turu aqui dentro”: Primeiro show da dupla Sandy e Júnior surpreende fãs em Recife

Finalmente chegou! O primeiro show da turnê “Nossa história” da dupla Sandy e Junior aconteceu na noite de ontem (12), em Recife e o turu turu aqui dentro bateu forte. Os irmãos fizeram sua estreia com uma mega infraestrutura de som, imagens, efeitos especiais e até mesmo balé coreografado.

Os fãs que faziam contagem regressiva por este momento deram show antes mesmo da dupla entrar no palco. Ainda no hotel, uma multidão se aglomerou para acompanhar os dois que se deslocavam para o local do evento. Os cantores foram recepcionados com muita gritaria e lágrimas dos fãs.

Já no local do show, a fila era quilométrica. Os admiradores da dupla chegaram cedo para esperar pela apresentação. E teve muita cantoria! Com camisas temáticas e muitas faixas, a galera fez bonito.

Após 30 anos de espera, Sandy e Júnior superaram as expectativas e montaram uma verdadeira máquina do tempo onde seus fãs puderam reviver sua infância e adolescência. Logo no início, a contagem regressiva para o começo do show reuniu diversos vídeos do arquivo pessoal dos cantores em diferentes faixas etárias. A ideia era realmente celebrar a carreira dos dois artistas dentro e fora dos palcos.

Com direito a dancinha, a dupla embalou os fãs em hits como “Dig dig joy” e “Vamo pulá”. O destaque fica para Sandy que dançou “Love never fails” com um ritmo sem igual.

Olha o medley aí, galera. Dig dig joy // Eu quero mais.#NossaHistoriaSJ pic.twitter.com/eUwvuU1tj2 — S▽▲J | Nossa história (@SeJTour30Anos) July 13, 2019

🎵 Você vai descobrir o que é amor de verdade, sei que os meus olhos vão te convencer… #NossaHistoriaSJ pic.twitter.com/O7L5LP45uq — S▽▲J | Nossa história (@SeJTour30Anos) July 13, 2019

A dupla não poupou esforços para surpreender o público. Os irmãos fizeram trocas de looks entre as canções e demonstraram muita cumplicidade na hora que interpretavam os hits. Nem parecia que ficaram tanto tempo separados!

A próxima apresentação da turnê acontece neste sábado (13), em Salvador, e deve trazer ainda mais surpresas, já que o palco construído por lá é ainda maior do que foi visto em Recife. Os ingressos seguem esgotados na maior parte do país, mas ainda é possível encontrar alguns shows com entradas disponíveis.

Confira a setlist completa da apresentação!

01 – Abertura

02 – Não Dá Pra Não Pensar

03 – Nada Vai Me Sufocar

04 – No Fundo Do Coração

05 – Estranho Jeito de Amar

06 – Olha o Que o Amor Me Faz

07 – Nada É Por Acaso

08 – Love Never Fails

09 – As Quatro Estações

10 – Aprender A Amar

11 – Imortal

12 – Libertar

13 – Eu Acho Que Pirei

14 – Medley:

> Beijo é Bom

> Etc e Tal

> Vai Ter Que Rebolar

> Dig Dig Joy

> Eu Quero Mais

15 – Enrosca

16 – A Gente Dá Certo

.

Bloco Acústico

.

17 – Medley

> Você Pra Sempre (Inveja)

> Ilusão

> Não Ter

> Era Uma Vez

> Com Você

> Inesquecível

.

18 – Super Herói

19 – A Lenda

20 – Cai a Chuva

.

Bis:

.

21 – Quando Você Passa

22 – Desperdiçou

23 – Vamo Pulá!

