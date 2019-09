É final! Estádio Beira-Rio se transforma em um verdadeiro espetáculo antes da partida

O espetáculo da final da Copa do Brasil deixou todos de boca aberta, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Todas as luzes do estádio se apagaram e os torcedores ascenderam as lanternas de seus celulares e participaram do show. A taça foi recarregada e percorreu o campo e foi apresentada à torcida.

Na entrada dos jogadores em campo, as luzes se ascenderam e muita fumaça tomou conta do gramado. A expectativa é grande, a torcida fez cinco minutos de foguetório. Tudo pela noite da Copa.

Confira o momento em imagens:

