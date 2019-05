“É preciso entender o público, a informação não pode ser jogada”: jornalista Camila Gaio fala sobre moda na FBV

No último dia da 7ª Feira Brasileira de Varejo, um dos principais assuntos foi a moda. Diversos varejistas e congressistas pararam para receber dicas da jornalista de moda e youtuber Camila Gaio. Camila trabalha nas revistas Manequim e Elle.

“Você tem que entender o que a pessoa quer, ela pode só querer bater perna e olhar, ou realmente precisa de uma orientação de moda” afirmou ela ao falar sobre o papel do varejista de moda no contato com o cliente. Camila ainda falou sobre as tendências que estarão nas vitrines na primavera/verão 2020 e que é necessário um atendimento com atenção para que o cliente não sinta que aquela loja “não é para ela”.

De acordo com a jornalista, o consumidor hoje é bombardeado com informações referentes a tendências de moda e que o papel do varejista é saber os desejos do seu público, fazendo o papel de orientar o cliente, para que ele se sinta confiante com a peça. “A gente vê que a tendência chegou ao nível macro quando todo mundo está usando no Instagram” disse ela.

“É preciso entender o público, e a informação do vendedor não pode ser jogada. Mas se você parar um minuto para entender a consumidora e qual a necessidade que ela tem” finalizou a jornalista.

E o tema seguiu em debate na FBV. Ainda dentro do último circuito de palestras da 7ª Feira de Brasileira de Varejo, a jornalista e especialista em etiqueta e comportamento Claudia Matarazzo conversou com o público presente no evento.

Durante o painel, Claudia abordou temas importantes ligado ao comportamento consumidor e como deve ser o atendimento e tratamento dos varejistas com todos os tipos de clientes. Um dos pilares principais trazidos pela jornalista é o atendimento personalizado e individual, que traz mais exclusividade para o cliente.

Claudia Matarazzo concedeu entrevista para o portal O Sul, confira:

