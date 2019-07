Eastman adquire a INACSA. A compra permitirá o crescimento contínuo do mercado de fibras têxteis

A Eastman Chemical Company anunciou no mês passado que entrou em um acordo definitivo para adquirir a INACSA (Industrias del Acetato de Celulosa S.A), uma produtora espanhola de fios celulósicos. Espera-se que o negócio e que os ativos de fios da INACSA ​​apoiem o crescimento contínuo do fio celulósico Naia™ para o mercado têxtil e que passem a fazer parte da base global de fornecimento do segmento de Fibras.

“Com a compra da INACSA, a Eastman ganha um respeitado produtor de fios e uma fábrica na Europa que aumentará nossa capacidade de apoiar a cadeia global de fornecimento de produtos têxteis”, diz Brad Lich, vice-presidente executivo e diretor Comercial. “Estamos ansiosos em receber os funcionários da INACSA ​​na equipe da Eastman.”

Sujeito ao recebimento das aprovações regulatórias exigidas e da aceitação de outras condições habituais de fechamento, a Eastman adquirirá todo o negócio de fios e de ativos da INACSA, incluindo a planta e os ativos em La Batllòria, Espanha, formulações e propriedade intelectual e contratos com clientes. A aquisição está prevista para ser concluída no terceiro trimestre de 2019. Os termos da transação não foram divulgados.

“Esta aquisição de propósito definido (do inglês, bolt-on acquisition) está consistente com a estratégia de crescimento da empresa e com o objetivo de fornecer valor superior por meio de usos disciplinados e equilibrados de recursos financeiros para pagamento de dividendos e de dívidas, recompras de ações e iniciativas de crescimento orgânico e inorgânico”, acrescenta Lich.

