As autoridades sanitárias de Uganda anunciaram a morte de uma criança de cinco anos que testou positivo para ebola no país, em meio ao surto que afeta a vizinha RDC (República Democrática do Congo), além de terem confirmados dois novos casos. “O jovem paciente de cinco anos morreu devido ao ebola”, informou nesta quarta-feira (12) a ministra da Saúde ugandense.

