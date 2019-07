Eclipse solar total ocorre na América do Sul amanhã

Na próxima terça feira (2), a América do Sul será presenteada com a passagem de um eclipse solar total. O local com melhor vista provavelmente será o Chile, mais especificamente na cidade de La Serena. A região é considerada um dos melhores pontos de observação estelar de nosso planeta devido a baixa umidade do ar – baixa difração de luz -, ao grande número de noites limpas no ano, a altitude de mais de 2000m acima do nível do mar – baixo nível de poeira – e a iluminação artificial moderada, já que a região tem baixa ocupação humana.

A escuridão da sombra de um eclipse solar total não passa de sete minutos e varia dependendo do local e do ponto do trajeto do eclipse que o observador estiver. No caso específico do Chile, o tempo da sombra previsto não chegará a dois minutos. A quantidade de vezes que o fenômeno acontece por ano pode variar de no mínimo quatro – dois eclipses da lua e dois do sol -, indo até sete.

