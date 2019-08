O economista e ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco, 63 anos, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) no sábado (3) e foi internado no Hospital Samaritano, na zona sul do Rio. A pedido da família, o hospital não está divulgou boletim médico. O Partido Novo informa que Gustavo Franco está se recuperando bem e não teve sequelas cognitivas.

Deixe seu comentário: