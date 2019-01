O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) disse que vai usar outras redes sociais após o WhatsApp limitar o reenvio de mensagens para até cinco usuários por vez. “Sério isso? Então vamos para Wickr Me, Signal, Telegram…”, escreveu ele em sua conta no Twitter a respeito do tema e citando aplicativos concorrentes do WhatsApp.

