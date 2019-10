O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, visita na tarde desta sexta-feira a fábrica Usaflex em Igrejinha, no Vale do Paranhana, onde também participa da abertura oficial da 32ª Oktoberfest. Na sequência, ele vai com a sua comitiva até o município de Três Coroas para um encontro com representantes do Sindicato da Indústria de Calçados e Componentes para Calçados.