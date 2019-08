Eduardo Pitta canta Wilson Simonal

Uma noite para resgatar o repertório do ídolo e showman Wilson Simonal, um dos artistas de maior expressão no Brasil que marcou as décadas de 60 e 70. Para isso, a banda Especial Simonal, que traz nos vocais o cantor e compositor gaúcho Eduardo Pitta, se apresenta no Ocidente Acústico. O show acontece no dia 15 de agosto, às 23h, no bar Ocidente (Rua João Telles, 960), em Porto Alegre.

Pitta e banda se inspiram e adaptam arranjos da música suingada, com fortes influências do centro e norte-americano. Uma verdadeira festa-show para dançar e celebrar o país tropical vivido por Simonal. Os músicos são conhecidos na cena em projetos como Ultramen, Tributo a Tim Maia, Funkalister, entre outros. Integram o grupo: Chico Paixão (guitarra), Marcelo Granja (baixo), Leonardo Boff (teclados), Ronie Martinez (bateria) e Huberto Boquinha (trombone) e Renato Dallago (trompete). Os ingressos custam R$30. Mais informações www.barocidente.com.br ou (51) 3012 2675.

Natural de Porto Alegre, Eduardo Pitta é cantor e compositor. Começou na música em 1998, com a banda Se Ativa. De 2006 a 2012, morou em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde desenvolveu diversas parcerias musicais e deu início à carreira solo. Com inspiração nas raízes da música brasileira, já compôs músicas gravadas por Tonho Crocco, Anaadi, Vanessa Longoni, Toni Ferreira e Rodrigo Sá. Em Porto Alegre, já abriu shows importantes, como Seu Jorge e Julieta Venegas, além de se apresentar no Prêmio Açorianos de 2016. Mais informações em www.eduardopitta.com.br.

