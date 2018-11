Eduardo Pitta faz pocket show em Sunset às margens do Guaíba. Músico se apresenta no domingo (11), durante a Mostra EliteDesign 2018

Mais que um evento sobre arquitetura, decoração, design e paisagismo, a segunda edição da Mostra EliteDesign tem o objetivo de promover um verdadeiro intercâmbio cultural entre os gaúchos e a Capital. Para isso, no dia 11 de novembro, o cantor e compositor Eduardo Pitta realiza pocket show em Sunset às margens do Guaíba.

Natural de Porto Alegre, Pitta começou na música em 1998, com a banda Se Ativa. De 2006 a 2012, morou em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde desenvolveu diversas parcerias musicais e deu início à carreira solo. Com inspiração nas raízes da música brasileira, já compôs músicas gravadas por Tonho Crocco, Anaadi, Vanessa Longoni, Toni Ferreira e Rodrigo Sá. Em Porto Alegre, já abriu shows importantes, como Seu Jorge e Julieta Venegas, além de se apresentar no Prêmio Açorianos de 2016.

A Mostra EliteDesign 2018 segue até o dia 25 de novembro, de terça a sexta-feira, das 15h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 12h às 21h, no Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre (Rua João Moreira Maciel, 470). A entrada na Mostra tem o custo de R$35. Estudantes e categoria sênior tem 50% de desconto.

