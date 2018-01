EGR administra mais de 900 km de rodovias no RS. A atividade da empresa pública será apresentada durante o 4º Fórum Os Caminhos do Rio Grande

O diretor-presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), Nelson Lidio Nunes, participa como painelista da quarta edição do Fórum Os Caminhos do Rio Grande, inserido no Projeto RS Sustentável, que visa discutir junto a lideranças da comunidade política e empresarial temas ligados à qualidade de vida da sociedade gaúcha como um todo. O evento conta com o apoio do Governo do Estado do RS, Secretaria dos Transportes do RS e EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) e acontece no próximo dia 16, a partir das 14h30min, na sede social da SABA, em Atlântida.

Nelson Lídio Nunes vai destacar o trabalho que a empresa pública vem desenvolvendo na conservação, manutenção, sinalização e implantação de melhorias nos mais de 900 km de rodovias administrados no Rio Grande do Sul. A EGR opera com 14 praças de pedágio e sua malha viária soma 908 km.

