A Prefeitura de Cachoeirinha e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente divulgaram a lista oficial dos candidatos para as eleições ao Conselho Tutelar. Serão 15 candidatos, sendo dois deles concorrendo sub judice, aguardando o julgamento do recurso. As eleições acontecem no dia 6 de outubro e a legislatura será de 2020 a 2024.

