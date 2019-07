Elza Soares terá rosto estampado nos selos dos correios para o projeto “Mulheres Brasileiras que Fizeram História”

“Mulheres Brasileiras que Fizeram História” é o tema da série de selos comemorativos, impressos em todos os Correios do Brasil. A primeira edição estampará a foto da cantora brasileira Elza Soares, considerada uma das maiores artistas da música brasileira.

Além de Elza, também serão homenageadas Aracy de Carvalho Guimarães Rosa, Carolina Maria de Jesus, Hebe Camargo, Hortência Marcari e Maria da Penha. A cantora, aos 82 anos, acaba de finalizar a gravação do novo álbum, “Planeta Fome”, com previsão de lançamento para o dia 13 de setembro. No dia 29 do mesmo mês, ela fará o primeiro show da turnê, no Rock in Rio.

