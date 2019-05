Em busca da primeira vitória, Grêmio recebe o Atlético-MG na Arena

Depois do empate contra o Juventude na Copa do Brasil, o foco do Grêmio se volta para o Campeonato Brasileiro. Sem vencer no Brasileirão, Renato contará com o retorno de Tardelli e o apoio da torcida para conquistar o primeiro triunfo.

A situação do Grêmio não é boa no Brasileirão. Contudo, Renato mantém a tranquilidade e acredita que o time irá decolar na competição a qualquer momento. E para isso, o time que venceu apenas 2 jogos dos último 8 disputados, volta a campo com um reforço. Recuperado, Tardelli é a novidade para o treinador. Matheus Henrique, suspenso, está fora.

Na última atividade antes da partida, Renato fechou os portões e não confirmou a titularidade do atacante e nem o substituto do meia. A tendência apenas é que Michel siga na zaga ao lado de Geromel.

Confira a provável escalação do Grêmio: Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Michel, Juninho Capixaba; Maicon, Thaciano, Alisson (Tardelli), Jean Pyerre, Éverton; André.

A rádio Grenal transmite o jogo a partir das 17h. A narração será de Ângelo Afonso e os comentários de Luiz Carlos Reche.

Foto: Lucas Uebel | Grêmio

