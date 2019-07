Em busca de “nova fase”, Luan e Tardelli ganham oportunidade contra o CSA

*Valéria Possamai

Mesmo com a semana voltada para a decisão da Libertadores, a partida desta segunda-feira (29), contra o CSA, pelo Campeonato Brasileiro, significa muito para dois jogadores em questão no Grêmio: Luan e Tardelli. Ambos, com presença garantida no estádio Rei Pelé, nesta noite, visualizam a oportunidade para uma ascensão como titular.

Depois de alguns turbulentos, Tardelli ganha sequência para buscar seu espaço no time. O jogador que chegou a ter o nome envolvido com especulações de uma possível saída, fez um desabafo na última quinta-feira, após marcar um dos gols, na vitória sobre o Libertad, na Arena. O camisa 9 relatou que passou por um momento depressivo, mas que o gol pode marcar uma nova fase pelo tricolor.

“Muita gente não sabe o que aconteceu. Passei por um momento complicado nestes últimos quatro meses. Me sentia muito infeliz. Vim de uma cultura muito diferente da China e cheguei aqui no Brasil vendo muitas coisas negativas, comentários, críticas, mentiras. Isso me deixou muito. Sofri calado. Falaram que o grupo rachou quando cheguei. Que eu não me dava com o Luan, com o Renato. Tudo mentira. Todo mundo me ajudou aqui”, desabafou o atacante na zona mista da Arena.

A saga por uma recuperação também tem feito parte da rotina de Luan. O camisa 7, que sofreu por conta de lesões entre o final do ano passado e no início deste ano, busca a retomada de seu melhor futebol, que em 2017 lhe rendeu o título de melhor da América.

A diferença da qualidade individual do atacante se mostrou mais uma vez no clássico Grenal. No duelo disputado no estádio Beira-Rio, foi dos pés de Luan que saiu o gol, que garantiu o empate do Grêmio na partida.

O gol, não só reascendeu a confiança do grupo, como do torcedor gremista, que das arquibancadas tem entoado o grito de apoio ao camisa 7: “Luan, Luan.”

Encerrando a 12° rodada do Campeonato Brasileiro, CSA e Grêmio se enfrentam neste segunda-feira (29). A partida marcada para às 20h, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

