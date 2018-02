Em busca de seu quarto título da América, na noite desta terça o Grêmio estreia na Libertadores de 2018 contra o Defensor de Montevidéu

Está tudo pronto para a estreia do Grêmio na Copa Libertadores da América de 2018, às 19h15min desta terça-feira, diante do Defensor Sporting, de Montevidéu (Uruguai), fora de casa. O último treino foi realizado na tarde passada, no Complejo Deportivo de Los Céspedes, pertencente ao Nacional.

Em campo, o grupo Tricolor foi submetido pelo técnico Renato Portaluppi a um treino leve, com o tradicional rachão recreativo que antecede os jogos do clube. Após a atividade, os jogadores rumaram para o estádio Luis Franzini, também na capital uruguaia, a fim de fazer o reconhecimento do local da partida.

Já o goleiro Marcelo Grohe e o atacante Everton, ao conversarem com a imprensa, salientaram a responsabilidade do atual campeão da Libertadores. “A gente começa a disputa como o time a ser batido, por tudo aquilo que conquistamos recentemente”, disse o arqueiro.

Além de ambos, a lista de relacionados inclui o também goleiro Paulo Victor, os laterais Madson, Bruno Cortez, Leonardo e Marcelo Oliveira, os zagueiros: Pedro Geromel, Kannemann, Bressan e Paulo Miranda, os volantes Ramiro, Maicon, Michel e Jaílson, os neias Cícero, Maicosuel, Alisson e Thonny Anderson e os atacantes Luan, Jael e Hernane Brocador. A escalação, porém, não foi confirmada.

O estádio

Um local modesto, com capacidade para apenas 18 mil torcedores, mas que tem grande proximidade entre as arquibancadas e o gramado. Essa foi uma das constatações da delegação gremista no estádio Luis Franzini, onde o Mosqueteiro dá início à caminhada que pode levá-lo ao tetra da América.

A última vez em que as duas equipes se enfrentaram, foi há 11 anos, na Libertadores de 2007: na ocasião, o Grêmio se classificou ao vencer os uruguaios nos pênaltis, em duelo no estádio Olímpico, em Porto Alegre.

Deixe seu comentário: