Em busca do G-6, o Grêmio encara o Vasco no Brasileirão nesta quarta

O Grêmio está de volta ao Rio de Janeiro após três dias e fez o último treino na tarde desta terça-feira (29), na preparação para enfrentar o Vasco. A atividade aconteceu no CT do Fluminense, no Rio de Janeiro, e teve os portões fechados na primeira parte.

O jogo está marcado para esta quarta-feira (30), às 21h30min, no estádio São Januário e é válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treino iniciou com os portões fechados para a imprensa. Quando se teve acesso, os atletas participavam de um trabalho de dois toques, com a participação do técnico Renato Portaluppi.

Para buscar o acesso ao G-6, zona de classificação à Libertadores, o Tricolor precisa vencer o confronto e contar com resultados paralelos. Com 44 pontos na tabela e na sétima posição, a equipe entra em campo para repetir o feito no primeiro turno, quando venceu o time carioca por 2 a 1.

O Tricolor tem alguns desfalques, como o zagueiro Pedro Geromel, com uma contusão muscular após pancada no músculo anterior da coxa direita na última partida, o atacante Alisson, que sentiu desconforto no braço esquerdo e na região cervical e precisará ficar por observação, além do volante Maicon, preservado. Suspensos, Matheus Henrique e Kannemann também estão fora do jogo.

Fora da vitória sobre o Botafogo, o atacante André, que estava suspenso, e o volante Michel, com desgaste físico, são opções para Renato.

Abaixo, os atletas à disposição para o confronto desta quarta:

Goleiros: Paulo Victor, Phelipe Megiolaro e Brenno

Zagueiros: Paulo Miranda, David Braz e Rodriguez

Laterais: Léo Moura, Bruno Cortez e Juninho Capixaba

Meia-campistas: Michel, Rômulo, Darlan e Thaciano

Atacantes: Everton, Pepê, Ferreira, Tardelli, André, Luciano e Da Silva.