Em casa, o Grêmio enfrenta o CSA no Brasileirão nesta quinta

Em busca de sua quarta vitória seguida no Brasileirão, o Grêmio enfrenta o CSA, às 21h desta quinta-feira (7), na Arena, com a possibilidade de ingressar no G4 da tabela de classificação. O grupo de atletas do Tricolor realizou, na tarde desta quarta (6), a última sessão de trabalhos no CT Presidente Luiz Carvalho, antes de encarar os alagoanos do CSA, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para tanto, o técnico Renato Portaluppi fechou o treinamento. Após uma hora, o acesso da imprensa foi permitido. Em campo a atividade era um trabalho de dois toques em meio-campo, tradicional em véspera de jogos. Após não irem ao gramado ontem, Geromel, Kannemann e Alisson estavam no trabalho. O goleiro Julio César fez uma movimentação leve com bola pela primeira vez, após lesão muscular na panturrilha. Em seguida correu em torno do campo.

Maicon

Um dos líderes do time do Grêmio, o volante Maicon concedeu entrevista exclusiva à Rádio Grenal, após a vitória no clássico Grenal, do último domingo (3). Em pauta, o jogador falou sobre a queda na Copa Libertadores, a recuperação após a eliminação, e a vitória sobre o maior rival. Aos 34 anos, o jogador que está no time desde 2015, também revelou o que espera no futuro profissional.

“Eu tenho essa questão do desgaste no joelho, bem complicado. Mas estou dando o meu jeito. A vontade de estar em campo pelo Grêmio, e com meus companheiros, vale todo o sacrifício. Vou até a hora que aguentar”, afirmou sobre seu esforço para estar em campo.