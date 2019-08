Dupla Gre-Nal busca vagas nas quartas de final da Libertadores; confira as datas

Com o Grêmio jogando em duas terças-feiras e Internacional em duas quartas-feiras, a Conmebol divulgou, nesta sexta-feira (2), as datas e horários das quartas de final da Libertadores. Com as datas, outros jogos da dupla sofrerão alterações, como no Brasileirão.

O colorado, que busca o seu terceiro título, jogará nos dias 21 e 28 de agosto, ambos às 21h30. Já o tricolor, que busca o quarto, entrará em campo nos dias 20 e 27 de agosto, também às 21h30.

Confira os horários

Jogos de ida:

20/8, terça-feira, 21h30: Grêmio x Palmeiras, Arena do Grêmio, Porto Alegre

21/8, quarta-feira, 19h15: LDU x Boca Juniors, Estádio Rodrigo Paz Delgado, Quito

21/8, quarta-feira, 21h30: Flamengo x Inter, Maracanã, Rio de Janeiro

22/8, quinta-feira, 21h30: River Plate x Cerro Porteño, Monumental de Nuñez, Buenos Aires

Jogos de volta:

27/8, terça-feira, 21h30: Palmeiras x Grêmio, Arena Palmeiras, São Paulo

28/8, quarta-feira, 19h15: Boca Juniors x LDU, La Bombonera, Buenos Aires

28/8, quarta-feira, 21h30: Inter x Flamengo, Beira-Rio, Porto Alegre

29/8, quinta-feira, 21h30: Cerro Porteño x River Plate, Estádio La Olla Azulgrana, Assunción

Datas Alteradas

O Grêmio teve dois jogos alterados no Campeonato Brasileiro, já o Inter, não teve nenhuma partida reajustada.

O confronto contra o Athletico-PR, pela 16ª rodada, que estava marcado para o domingo (25), às 16h, foi antecipado para sábado (24), às 17h. Na rodada seguinte, o jogo contra o São Paulo, previsto para domingo 1° de setembro, às 11h, foi antecipado para sábado (31) de agosto, no mesmo horário.

