Em homenagem à mãe e avó, Luisa Sonza lança o clipe do single “Eliane”. Confira!

Opa, caiu um cisco no meu olho aqui! Difícil não se emocionar com a mensagem do vídeo da música “Eliane”, da gaúcha Luisa Sonza lançado nesta segunda-feira (15).

Ao lado da mãe e da avó, a mensagem é clara: reforçar os laços familiares e mostrar os desafios de ser mulher. Incrível não?! O clipe também remete ao encontro e troca de experiências, além de muito amor, entre três gerações.

“Eliane”, nome dado a música, é também o nome da mãe de Luisa. No final do vídeo, um lindo depoimento da mãe da cantora relembra os primeiros passos da artista: “Estava grávida da Luísa e passei por muitas dificuldades, mas tinha certeza de que ela iria surpreender o mundo. Luisa é uma representante de todas as mulheres”.

Um cristal não é mesmo? Esse é o segundo clipe do álbum “Pandora”. O primeiro foi “Garupa” com a cantora Pabllo Vittar.

Confira o clipe:

