Em menos de 24 horas, dois caminhoneiros são sequestrados e assaltados em estradas do RS

Quatro criminosos armados com espingardas assaltaram e sequestraram o motorista de um caminhão de fumo na BR-471, em Santa Cruz. Dois deles entraram no veículo e seguiram até a estrada que liga a estrada a Cachoeira do Sul, com a vítima como refém.

Ao pararem o caminhão, retiraram uma carga de 260 fardos de fumo, mas o Mercedez Benz L 1620, com placas de Venâncio Aires, foi devolvido pelos criminosos. A vítima registrou o caso nesta segunda-feira (15), após ter pedido socorro na Praça de Pedágio de Candelária.

O mesmo aconteceu na manhã desta segunda-feira (15), na BR-116, em Tapes. O condutor de um Mercedes-Benz 1620 amarelo, com placas IGZ-8462 de Chuvisca é mantido como refém pelos criminosos.

O assalto teria acontecido entre a indústria da Rozcato e a Tenda do Gordo. A Polícia realiza buscas na região.

Informações sobre o paradeiro do veículo podem ser enviadas para o número 51 9-98428839 ou para as autoridades policiais.

