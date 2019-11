Em novo formato, FGF anuncia tabela do Gauchão 2020

*Valéria Possamai

O Campeonato Gaúcho do próximo ano será disputado com novidades. Em anúncio oficial, A FGF (Federação Gaúcha de Futebol), detalhou o nome modelo de disputa, que agora terá os 12 times divididos em dois grupos, com seis participantes.

A competição terá dois turnos. Na primeira fase, que levará o nome do ex-dirigente do Farroupilha-Pel, Coronel Ewaldo Poeta, os times se enfrentarão dentro das suas respectivas chaves. Posteriormente, no segundo turno, que terá como nome Francisco Novelletto Neto, haverá as fases decisivas. A decisão do título será entre os campeões de cada turno. Assim, casa haja um único time vencedor das duas etapas, este será decretado como campeão.