Literatura Em novo livro, Philip Kotler apresenta o Marketing Social como ferramenta para o bem público

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

Obra apresenta os principais conceitos e ferramentas da disciplina que utiliza princípios e técnicas do marketing em intervenções de mudança social Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Se você deseja compreender o que é marketing social, seus conceitos e ferramentas, ou, simplesmente, conhecer o que há de mais moderno em pesquisas, práticas e implementação de estratégias, a obra Marketing Social – influenciando comportamentos para o bem (Saraiva Uni | 440 pp. | R$ 129,90) é a obra ideal. Este livro aborda as principais temáticas de marketing – segmentação, posicionamento, análise de comportamento do consumidor, plano de marketing, 4Ps e pesquisa de marketing – do ponto de vista do marketing social, cujo principal objetivo é o bem público.

Philip Kotler – uma das principais autoridades de marketing do mundo – e Nancy R. Lee – fundadora e presidente da renomada consultoria Social Marketing Services, em Seattle, e professora da Universidade de Washington – ensinam, de maneira cativante, fluída e inteligente, como planejar e implementar programas que têm como foco influenciar mudanças sociais. Trazem, em destaque, a aplicação do marketing em causas ligadas à melhora nos níveis de saúde e segurança pública, proteção do meio ambiente, desenvolvimento comunitário, bem-estar financeiro, entre outras.

Para auxiliar você a entender como despertar ou aprimorar as suas habilidades, este livro reúne uma série de exemplos, ensinamentos, conselhos práticos, questões, exercícios e casos reais de sucesso nacional e internacional, inclusive disponibilizando conteúdo por meio de um material digital exclusivo. Mostra como adquirir a expertise necessária para identificar e romper barreiras, persuadir e reunir esforços para influenciar crenças, atitudes e sentimentos em prol da adesão de comportamentos para o bem-estar social.

“Esta edição de Marketing Social: Influenciando comportamentos para o bem apresenta uma série de alterações importantes na teoria e na aplicação, as quais dão continuidade à sua tradição como melhor manual didático para os que estão buscando compreender melhor conceitos e ferramentas de marketing social e aprimorar-se em seu uso. Oferece ampla gama de exemplos que dão aos alunos e profissionais oportunidades de conhecer e usar conceitos e ferramentas de marketing social que abordam os grandes (e, algumas vezes, um pouco menores) desafios sociais.”, diz Alan R. Andreasen, da Georgetown University.

Marketing Social – influenciando comportamentos para o bem/ Editora Saraiva Uni, 440 páginas/ Preço Sugerido: R$ 129,60

Mais informações em: https://www.editoradodireito.com.br/marketing-social/p

Voltar

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário