Em reunião com ministros, Bolsonaro defende “pacificação” e foco na reforma da Previdência

Apesar do pedido de “pacificação”, interlocutores do presidente da República admitem que o “clima segue tenso”. O presidente pediu, durante a reunião com os ministros, que o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, procure líderes partidários para negociar a votação da reforma da Previdência. A orientação é mostrar que, se a reforma não for aprovada, será muito ruim não só para o governo, mas, principalmente, para o País e que isso geraria um cenário “grave” na economia brasileira.

Além de Bolsonaro e Onyx Lorenzoni, participaram da reunião desta segunda os ministros Augusto Heleno (Gabinete Institucional), Carlos Alberto dos Santos Cruz (Secretaria de Governo) e Paulo Guedes (Economia). Outro tema do encontro foram as reivindicações dos caminhoneiros.

Bolsonaro se mostrou preocupado com as reclamações da categoria, que no ano passado fez uma greve que praticamente parou o País, provocando desabastecimento de vários produtos, entre eles combustíveis. O presidente já orientou assessores a procurarem lideranças dos caminhoneiros para negociar as reivindicações dos trabalhadores.

Rodrigo Maia