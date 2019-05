Em seu Instagram, Anitta falou sobre briga com Pabllo Vittar

Mais um capitulo da treta entre Anitta e Pabllo Vittar foi “exibido” essa semana. Em um post no Instagram de Anitta, ua fã comentou que gostaria de ver a reconsolidação entre as interpretes de “Sua Cara”.

Mas o que não esperávamos era que a funkeira respondesse o comentário com algo positivo.

Anitta deu a entender que toparia uma reconciliação com a ex-amiga, viu? Ela escreveu: “Se um dia eu for procurada para algum esclarecimento ou conversa SINCERA, não tem por que não voltar”:

Pra entender onde tudo começou temos que voltar em 2018. Anitta teve um áudio vazado, nele ela reclamava dos custos de um de seus clipes, apesar de não citar nomes, as especulações deduziram que Larissa estava se referindo ao clipe de “Sua Cara”, gravado com Major Lazer e Pablo Vittar no deserto do Saara, no Marrocos.

“Eu vou ficar alugando jato e helicóptero? Pra ficar mostrando que eu sou rica? Eu não! O jato era caríssimo, o clipe eu tava pagando sozinha… Muito pão dura, entendi. Pão dura ia ser se eu pegasse e falasse assim: ‘Não, não vou pagar clipe nenhum, faz de qualquer jeito’”, dizia a cantora em trecho do áudio. Escute:

Anitta passando vergonha, já que pabllo é o destaque do clip.

Vai Chorar Va a llorar Gonna cry ? pic.twitter.com/OwLMLyiOFy — dhayn (@_dhayn_) September 2, 2018

O último episódio da treta havia acontecido no Carnaval deste ano, quando Pabllo zombou o fato de dever 70 mil dólares a carioca.

Em resposta a alfinetada, Anitta falou:

Ainda uma fã quis brincar com a situação e disse que 70 mil dólares não era nada para ela, mas a cantora rebateu:

Para concluir em resposta as alfinetadas, em entrevista ao programa “Vibes E Tal”, da rádio FM O Dia, Pabllo resolveu esclarecer:“Eu não tenho nenhuma raiva da Anitta. Hoje em dia, a gente não se fala. A gente não é amiga. Mas eu não desejo nenhum mal para ela. Sempre acompanho os lançamentos dela. Mandei mensagem para ela no final de ano, desejando um ótimo ano, que Deus abençoe sempre ela. Sou muito grata por tudo que ela fez por mim, apesar de tanta fuxicada”.

E continuou: “As pessoas gostam de falar muita coisa. E muita coisa que as pessoas falam é mentira, né, cara? Vou falar o que? Me defender? Vou estar com minha cabeça e minha consciência tranquilíssima, inclusive Anitta, se você estiver ouvindo, um beijo, sucesso!”.

A treta vem de tempos, o que nós fãs queremos mesmo é uma reconciliação com um “feat” como “Sua Cara” que bateu recordes e embalou o roles.

Deixe seu comentário: