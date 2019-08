Em sua 17ª edição, o Troféu SENAR/O SUL homenageia os melhores do agronegócio

O Troféu SENAR/O SUL vem, há 17 anos, destacando as personalidades e as empresas que mais contribuíram para o desenvolvimento do agronegócio ao longo do ano. A entrega dos prêmios ocorreu na noite deste domingo (25), na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre.

Foram homenageados empresários que atuam nos diferentes segmentos do setor e empresas que alavancam desenvolvimento e lideranças, com atuação significativa em prol de atividades que, igualmente, impulsionam o agro como um todo no contexto nacional.

A iniciativa é assinada pela Rede Pampa e pelo Senar-RS, integrante do Sistema Farsul, em parceria com Icatu Seguros e Rio Grande Seguros e Previdência, abrindo tradicionalmente o calendário social da Expointer, a maior exposição a céu aberto do setor na América do Sul.

A solenidade reuniu mais de mil convidados, incluindo autoridades e lideranças empresariais e setoriais. Os homenageados foram chamados ao palco pela comunicadora Vera Armando, da Rede Pampa, para receberem suas distinções pelas mãos de seus paraninfos, alguns inclusive premiados em edições anteriores.

Ao todo, foram distinguidas com o Troféu SENAR/O SUL 15 categorias, incluindo nomes do cenário político local e nacional. O troféu é uma peça em bronze, criada pela artista plástica Glorinha Corbetta, e simboliza a labuta do homem do campo na produção de alimentos, enriquecendo povos.

O evento também contou com o show da banda Dublê, que encantou a plateia com um amplo repertório ao estilo pop rock. O integrante da banda Gustavo Cunha, conhecido também como Gugu, interpretou o hino nacional.

Coube à cantora Laura Pinzon a execução do hino riograndense, traduzindo momentos de emoção na grande festa do agronegócio, ressaltando a importância do Rio Grande do Sul no mapa brasileiro em se tratando do agro e seus braços de atuação.

Não faltou decoração esmerada, a cargo de Renata Hoff. A descontração tomou conta da festa, animada desde o início pelas composições executadas pelo tecladista Rafael Rafah. Alunos do Colégio Tiradentes recepcionaram os convidados. No encerramento, os homenageados subiram ao palco, com seus troféus, posando para a foto oficial da 17ª edição do Troféu SENAR/O SUL.

Os veículos da Rede Pampa marcaram presença na grande festa. A Rádio Liberdade transmitiu toda a cerimônia. A TV Pampa, igualmente, elabora um programa especial, que levará ao telespectador os principais momentos da premiação, no dia 7 de setembro, entre 11h30min e 12h30min. O jornal O Sul estará circulando no próximo dia 30 com um caderno especial com todos os detalhes do evento.

Governador

O governador Eduardo Leite tomou a palavra após receber a sua distinção e saudou a todos, incluindo os deputados estaduais, pelo apoio da Assembleia Legislativa na aprovação dos projetos do Executivo. Ele destacou as importantes mudanças da máquina pública em prol da redução da folha de pagamento e de impostos no RS

“Receber esse destaque fortalece nosso compromisso. Recebo essa homenagem com sete meses de governo. Isso me deixa mais comprometido com o desenvolvimento do governo. Que eu possa estar à altura dessa homenagem”, declarou.

Veja quem foram os homenageados de cada categoria:

• Prêmio Agroindústria Familiar Rural: Produtos Coloniais Gabriel;

• Prêmio Produtor de Hortifrutigranjeitos: Valdomiro Marcante;

• Prêmio Aluno do Senar/RS: Acácio Brum Coelho;

• Prêmio Instrutor Padrão do Senar/RS: Josué Carpes Marques;

• Prêmio Jovem Produtor Rural: Matheus Suñé Spolidoro;

• Prêmio Produtor Rural: Cristina Soares Ribeiro;

• Prêmio Pecuarista: Aníbal Soares Campos;

• Prêmio Produtor de Grãos: Régis Giovelli;

• Prêmio Tecnologia e Pesquisa: Enio Marchesan;

• Prêmio Indústria do Agro: GRAZMEC

• Prêmio Reconhecimento: Claudio Pacheco Prates Lamachia;

• Prêmio Destaque Especial: Covatti Filho;

• Prêmio Liderança Parlamentar Gaúcha: Luis Augusto Lara;

• Prêmio Liderança Nacional: Onyx Lorenzoni;

• Prêmio Personalidade Gaúcha: Eduardo Leite.

(Clarisse Ledur)

