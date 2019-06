Em sua reapresentação, o Inter teve a volta de Rodrigo Moledo aos treinamentos com bola

O zagueiro Rodrigo Moledo foi a novidade na reapresentação do Inter, nesta terça-feira (4). O jogador, que vem de lesão muscular na coxa esquerda, participou normalmente do treino, mas ainda segue sob supervisão da comissão médica. Iago e Paolo Guerrero são ausências por conta da convocações.

No gramado do CT Parque Gigante, o técnico Odair Hellmann comandou trabalho de intensidade e toque de bola para os atletas que não atuaram os 90 minutos na última partida contra o Avaí, no domingo (2). Patrick, que já chegou a ficar no banco de reservas contra os catarinenses, também trabalhou normalmente e aparece no pário pela disputa da titularidade com Nonato, no meio-campo.Os titulares realizaram exercícios na academia e depois foram a campo para fazer corridas.

A grande baixa no time fica no comando de ataque. Paolo Guerrero, artilheiro da equipe, já se apresentou à Seleção Peruana e é desfalque no restante das rodadas até a parada para a Copa América. A tendência é que Rafael Sobis ganhe a titularidade.

O lateral-esquerdo Iago também seguem de fora do time. O jogador está com a Seleção Olímpica na disputa do torneio de Toulon.

O grupo de jogadores voltas às atividades na manhã desta quarta-feira (5). Na sexta-feira (7), a equipe vai ao Rio de Janeiro, onde enfrentará o Vasco, em busca da primeira vitória fora de casa, no Brasileirão. Os comandados de Odair Hellmann somam 13 pontos, ocupando a quinta colocação na tabela de classificação do campeonato nacional.

