Em um bilhete, o homem que matou uma mulher em Horizontina disse que não tinha como viver

A Polícia Civil divulgou bilhete, um dia após um homem matar a mulher e depois cometer suicídio em Horizontina, no Noroeste do Rio Grande do Sul. Darci Berger, de 53 anos, havia deixado a mensagem para os três filhos. Ele foi preso em outubro por tentativa de homicídio e recebeu liberdade provisória no dia 15 de dezembro. Na última terça-feira (27), cometeu o crime.

Na carta, Darci reclama de atitudes da mulher, revelando ciúmes. Ele ainda pede perdão aos filhos e diz que um dia eles irão lhe entender. “O pai não tinha mais como viver”, diz um trecho. “Não tem peito que aguente”, escreveu em outro momento.

Segundo a investigação, o casal estava separado, e Rosalia Carvalho Silva, de 35 anos, havia se mudado para a casa da mãe, com a filha mais nova. A Polícia Civil diz que o caso já foi elucidado.

Crime

O frentista foi até a casa da sogra, que está viajando por causa das festas de final de ano, por volta das 6 horas de terça-feira (27) . Depois de matar Rosalia, ele voltou para casa, onde foi encontrado enforcado.

O crime ocorreu na frente da filha, que tem 8 anos de idade. “Ele bateu à porta, ela abriu e ele desferiu várias facadas, cortou a jugular dela e tudo. E a menina presenciou. É lamentável, muito triste. Depois ele saiu, voltou à antiga residência do casal, onde estava morando, e lá ele se suicidou”, revelou o delegado Delvequio Kronbauer. A menina foi levada para a casa de parentes após as mortes.

De acordo com a Polícia Civil do RS, um vídeo gravado pela câmera de monitoramento do vizinho mostra o momento do crime. Para o delegado, as imagens comprovam a participação do homem no homicídio.



O casal

O casal estava separado desde outubro. No dia 12 daquele mês, o homem havia atacado Rosalia e atirou duas vezes contra ela. Um dos disparos atingiu a mão da mulher. Darci acabou preso em flagrante por tentativa de homicídio. Porém, obteve liberdade provisória e foi solto. O delegado explicou que as investigações começaram após o primeiro crime, quando a mulher prestou depoimento na delegacia.

“Nessa oportunidade, ela relatou que havia ciúmes por parte dele. Ela falou para ele que estava pretendendo terminar com a relação e ele não aceitou o término, e a partir daí começou essa violência mais desenfreada”, disse o policial.

Desde que Darci saiu da cadeia, não foram registradas novas ocorrências envolvendo o casal. “Não há indiciamento nesse caso. Ele cometeu o crime e se matou. Não gera responsabilização para ninguém. Está tudo elucidado”, acrescenta o delegado.

A polícia agora pretende ouvir testemunhas para esclarecer algumas situações. “A gente tem praticamente o fato como concluído”, complementa o delegado que ressalta que o frentista confessou o crime com a carta.

Rosalia não havia denunciado as agressões



O delegado também disse que a polícia não tinha relatos de ameaças a Rosalia pelo homem. “Agora começam a surgir as informações de ameaças contra ela, e ela nunca veio à delegacia, nunca denunciou nada para nós, e nem tinha solicitado medida protetiva. Lamentavelmente, muitas vezes é isso que acontece”, salientou.

