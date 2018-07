Em um mês, a nova orla do Guaíba já recebeu mais de 200 mil visitantes

Inaugurada oficialmente no dia 29 de junho, a Orla Moacyr Scliar, no Centro Histórico de Porto Alegre, já recebeu mais de 200 mil visitantes. “Com uma média de público de 50 mil pessoas por final de semana, o local se tornou um programa de lazer para milhares de gaúchos, mesmo nos dias frios do inverno”, ressaltou a Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade), gestora da estrutura.

Para tornar o espaço ainda mais agradável para a população, a prefeitura da Capital firmou parceria com a empresa responsável pelo aplicativo de transportes Uber, que adotou o parque urbano da orla, desenvolvendo serviços de limpeza geral, corte de grama, zeladoria e limpeza dos sanitários e vestiários, além da manutenção dos pisos e serviços de vigilância.

“A orla já era um cartão-postal da cidade e agora está muito mais bonita”, destacou o universitário Andrey da Rocha, 24 anos. “Tanto de dia quanto à noite, há muito movimento de pessoas, o que é superlegal”.

Ele ressalva, porém, que parte da população ainda não tem zelado devidamente pelo espaço: “Talvez neste início de funcionamento, com muita gente frequentando o lugar, a população ainda esteja meio perdida, espalhando lixo e não respeitando o espaço do outro, mas com o tempo de ir se adaptando”

Para orientar sobre o bom uso do local, a Secretaria, por meio de sua coordenação de Educação Ambiental, vem atuando junto aos frequentadores para divulgar boas práticas como o recolhimento de resíduos, condução de animais na guia, não realização de fogueiras (para churrascos, por exemplo), não utilização de amplificadores de som e a circulação de veículos apenas em áreas permitidas.

Além disso, a SMSurb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), por meio do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), atua diariamente na orla, com uma equipe de sete pessoas em horário comercial. A retirada diária, em média, é de 700 quilos de materiais que chegam pelas águas do lago Guaíba, como vegetação, plástico, madeira e pneus, dentre outros tipos de resíduo.

Trânsito

Devido ao intenso movimento de público, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) criou uma área para embarque e desembarque de veículos particulares, táxis e veículos de transporte por aplicativos. O ponto se localiza na avenida Loureiro da Silva, próximo ao número 255 (imediações da Câmara de Vereadores, no Parque da Harmonia).

Para estacionar, além dos estacionamentos privados, os condutores devem ficar atentos à sinalização viária. É proibido deixar os veículos sobre calçadas, portas de garagens, canteiro central, ciclovia e espaços destinados às paradas de ônibus. A íntegra das recomendações pode ser conferida no site www.portoalegre.rs.gov.br.

Segurança

A Smseg (Secretaria Municipal de Segurança), por sua vez, garante ter intensificado o trabalho na região: “Cerca de 50 guardas municipais trabalham em esquema de escala aos sábados e domingos, com guarnições e efetivo a pé”.

No que se refere ao monumento “Olhos Atentos”, próximo ao Gasômetro, servidores da Smams e da Guarda Municipal orientam e controlam o acesso de, no máximo, 20 pessoas por vez, a fim de garantir a segurança dos visitantes. Placas com a determinação já estão afixadas ao lado da obra.

A SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) também está incluída nas iniciativas, com o projeto “Gastronomia Ambulante”. São quatro pontos delimitados pra vendedores, cadastrados e adequados às normas de segurança alimentar, oferecerem produtos como pipoca, churros e cachorro-quente. O órgão também atua na fiscalização do comércio ilegal na região.

Deixe seu comentário: