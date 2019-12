Porto Alegre Em visita à Rádio Pampa, Prefeito fala de sua gestão e otimismo com o futuro da cidade

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2019

No encerramento de sua visita, o Prefeito manifestou seu entusiamo e disse que a cidade se moderniza a cada dia “com um futuro garantido, um futuro muito melhor”. Foto: Rede Pampa Foto: Rede Pampa

A segunda parada do Prefeito Nelson Marchezan Júnior, durante sua vista à Rede Pampa, foi na Rádio Pampa, onde conversou com os comunicadores Renan Jardim e Marne Barcellos, na manhã desta sexta-feira (27). Questionado sobre seu relacionamento com a Câmara de Vereadores, o Prefeito atestou que conquistou a maior aprovação de projetos na história da Prefeitura. “Agradeço aos vereadores que mudaram o futuro da capital do Rio Grande do Sul”. Complementando, em tom de brincadeira, numa analogia ao seu time, afirmou: “depois de muitos anos, o futuro é azul”.

Num balanço da gestão, o Prefeito mencionou que a Prefeitura conta com uma verba de 5 bilhões de reais para serem colocados livremente em projetos de maior interesse, citando o financiamento obtido através do Banco do Brasil, Caixa Econômica, BRDE e BNDES. “Este é o maior volume de financiamento da história de Porto Alegre”, chegando a um bilhão de reais.

O projeto de iluminação pública, através de PPP’s (Parceria Público Privada) também entrou na pauta, devendo beneficiar toda a população, com a instalação nos próximos dois anos e meio de cem mil novos postes de luz, com lâmpadas LED e um moderno sistema operacional, que o Prefeito denomina de “postes inteligentes”, que poderão abrigar informações, entre outras, quanto à segurança pública. Nesta linha da inovação, Marchezan lembrou ainda que Porto Alegre tem a lei mais moderna para investimentos em antenas. “O futuro é a conectividade e é isto que atrai investidores”.

O saneamento também foi citado pelo Prefeito, que garantiu melhorias neste segmento, além dos relógios de rua. Serão instalados 168 equipamentos com câmaras de monitoramento, garantindo também maior segurança à população. Novidades também deverão ser implantadas nos abrigos de ônibus, com espaços mais confortáveis e seguros.

Questionado sobre o Hospital de Pronto Socorro, Nelson Marchezan Júnior apontou que “a instituição passa por necessidade de investimentos mas tem indiscutível qualidade técnica e de serviços, o que falta é infraestrutura”. Segundo ele, uma lei aprovada autoriza a permuta de imóveis da Prefeitura, com possibilidades de estender o benefício ao HPS, através da reforma de suas instalações.

No encerramento de sua visita, o Prefeito manifestou seu entusiamo e disse que a cidade se moderniza a cada dia “com um futuro garantido, um futuro muito melhor”. Depois de 20 anos com sua contabilidade no vermelho, a Prefeitura celebra este bom momento, com votos do dirigente para que a população “considere este ajuste fiscal como uma conquista para 2020”. Finalizando, atestou que “nada dói mais do que ser Prefeito de uma cidade tão opinativa e tão crítica”.

(Clarice Ledur)

