Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2019

Visita de Wanming (D) no Estado será de cinco dias: o diplomata já esteve na Serra e apresentou uma palestra em Porto Alegre Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Visita de Wanming (D) no Estado será de cinco dias: o diplomata já esteve na Serra e apresentou uma palestra em Porto Alegre (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Pela primeira vez em Porto Alegre, o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, foi recebido pelo governador Eduardo Leite nesta quarta-feira (27), no Palácio Piratini. O país asiático já é o principal parceiro comercial do Rio Grande do Sul, e a intenção é ampliar os negócios.

“É uma honra recebê-lo aqui, sendo a China um exemplo de força de transformação, desenvolvimento e crescimento econômico para o mundo. É impressionante e inspirador”, afirmou o governador. “Temos uma relação muito importante já estabelecida, mas espero que podemos aprofundá-la. Tanto no agronegócio, com exportação de carne e soja, como em infraestrutura, comunicações e tecnologia, áreas de grande potencial”, acrescentou.

Wanming permanecerá por cinco dias no Estado, já tendo passado pela Serra e apresentado uma palestra, em evento da ACPA (Associação Comercial de Porto Alegre) e do Lide China, filial internacional do Lide (Grupo de Líderes Empresariais), com o tema “China e Rio Grande do Sul: um mundo de oportunidades”.

“Estou muito impressionado com o que vi. É um Estado muito dinâmico, de muito movimento. Os empresários chineses têm um interesse cada vez maior por fazer investimentos no Brasil. Há um olhar atento, também, para o movimento e projetos de privatizações. Portanto, acredito que existe um potencial para ampliarmos os negócios”, afirmou o embaixador.

Leite, que esteve acompanhado dos secretários de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ruy Irigaray, e de Governança e Gestão Estratégica, Claudio Gastal, e do diretor do Departamento de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais, Leonardo Neves, apresentou ao representante chinês os projetos de privatização, parcerias público-privada e concessões em curso no RS.

Estiveram presentes, ainda, a ministra-conselheira Shao Yingjun, a adida civil e secretária do embaixador, Guo Yue, e o adido civil e intérprete do embaixador, Liang Tian.

