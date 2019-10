A Embraer vai conceder férias coletivas a todos os seus funcionários no Brasil, cerca de 15 mil trabalhadores, em janeiro em preparação para a transferência do controle de sua divisão de aviação comercial para a norte-americana Boeing. A decisão, além de parar as atividades da empresa no Estado de São Paulo, também vai afetar unidades em Belo Horizonte (MG).

