A Emergência do Hospital Conceição está com atendimento restrito nesta segunda-feira (12). A unidade está com 137 pacientes, enquanto que a capacidade é de 64 leitos. A restrição a casos graves segue até as 2h de terça-feira (13).

Devido à superlotação, a direção do hospital pede à população que só procure os serviços de emergência em casos graves. Os demais casos devem buscar outras unidades de saúde.

