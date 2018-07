Empresa de treinamento e desenvolvimento cria Mais Foco Consultoria & Estratégia

O trabalho em equipe sempre foi, e será, o grande desafio das empresas. Ao longo dos seus 16 anos, a Mais Criativa – Performance profissional & resultado, qualificou departamentos e setores de grandes marcas e indústrias brasileiras através de treinamento e desenvolvimento de pessoas. No entanto, o compromisso com os resultados e uma visão sistêmica sempre foram o maior diferencial da empresa gaúcha, fundada por Letícia Pires e Silvana Bastian. Por isso, foi criada a Mais Foco Consultoria & Estratégia, braço importante da Mais Criativa a partir de agora, que terá por objetivo gerar resultados mensuráveis para os contratantes.

Muitas ações de capacitação e otimização da performance visam apenas tratar de questões pontuais das equipes e profissionais como, por exemplo, questões de relacionamento, problemas de comunicação e lideranças, sem contemplar processos e controles de resultados que realmente permitam a conversão do aprendizado em aprimoramento do desempenho. A Mais Foco surgiu para suprir um GAP bastante comum no mundo corporativo: a necessidade das ações de aperfeiçoamento profissional gerarem resultados para o negócio. “Com base na sólida experiência que adquirimos, a percepção de valor que estabelecemos em cada cliente, combinados com muito estudo e pesquisa, elaboramos nosso método próprio para equipes alcançarem objetivos e metas reais”, afirma Silvana Bastian.

Durante o processo de desenvolvimento da Mais Foco são usadas importantes ferramentas para a construção, documentação e apuração de resultados além do parecer de Metaposição (ferramenta exclusiva criada pela Mais Criativa que permite, através da observação do grupo em desenvolvimento, analisar e levantar hipóteses de sete pontos observáveis que são abertura, crenças, expectativas, atitude, comunicação, papéis e apoderamento), a Roda do Planejamento, Parâmetros e Métricas. “Nela fundamentamos todos os processos de desenvolvimento e treinamento em geração de sentido, mudança de comportamento, compromisso e apresentação de resultados para o negócio”, complementa Letícia Pires.

Para as sócias, toda a atividade focada em pessoas e demandadas pelo RH são estratégicas e, por isso, precisam contar com resultados demonstráveis, ou seja, números. “Líderes, acionistas, gestores buscam resultados confiáveis, convincentes, relevantes para enxergar o impacto do investimento x o resultado para a organização”, ressalta Silvana. De acordo, ainda, com Letícia, somente com uma visão pautada em dados tangíveis é possível atuar de forma sistêmica e promover melhorias na atuação das lideranças, processo internos, atendimento aos clientes, vendas e marketing.

Assim como a Mais Criativa, a Mais Foco atuará em todo território brasileiro. Informações www.maiscriativars.com.br.

