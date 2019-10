Empresário e advogado radicado nos Estados Unidos, Daniel Toledo, palestra nesta quarta-feira (16) na Capital

Nesta quarta-feira (16) Daniel Toledo, empresário e advogado radicado nos EUA, palestra na Casa Bordini, Rua Coronel Bordini, 652. Na oportunidade, ele estará abordando entre outros temas Direito Internacional, Mercado Interno, Imigração e oportunidades de investimentos no exterior com a obtenção automática de “greencard”.

Durante o evento, também será apresentada a MKT.ING Business Hub. Uma inovação na área de comunicação com especialização em estratégias e Marketing Internacional. As vagas são limitadas. Inscrições pelo email mkting.us@gmail.com

O palestrante

Com escritórios em Miami, Fort Lauderdale, Nova York, São Paulo, Lisboa e Barcelona, Daniel Toledo lidera uma equipe composta por advogados, economistas, administradores e contadores bilíngues, para representarem brasileiros e americanos.

É advogado especializado em Direito Internacional. Graduado em direito pela Universidade Paulista, possui especialização em Internacional Business and Global Law pelo Eckerd College – St Petersburg e em tributação no mercado financeiro, pela FGV São Paulo, LLM em mercado Financeiro e de Capitais pelo IBMEC e LLM em Health Law pela Southern University of Illinois. Fez doutorado em Direito Constitucional pela UNITA e participou de diversos cursos promovidos pela OAB e CAASP, voltados para direito comercial e societário.