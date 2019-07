Mais de 20 pessoas foram mortas ou estão desaparecidas devido a deslizamentos de terra e enchentes enquanto chuvas de Monções arrasam o Nepal, disse o governo nesta sexta-feira (12). Chuvas pesadas desde a quinta-feira atingiram 20 dos 77 distritos do Nepal, nas montanhas e também nas planícies no Sul do país. As monções anuais normalmente geram vítimas no Nepal.