O Centro Cultural Espírita de Porto Alegre (rua Botafogo, 678 – Menino Deus) vai promover, no dia 29 de março, sexta-feira, às 15h, uma sessão em homenagem aos 150 anos da morte de Allan Kardec, ocorrida em 31.03.1869. Haverá uma mesa redonda rememorando a figura do fundador do Espiritismo. O evento é gratuito. Informações pelo WhatsApp (51)99231-8922.

