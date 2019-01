Encontro de técnicos da ABCCC atualiza critérios e promove integração

O Conselho Deliberativo Técnico (CDT) da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) recebeu 29 inspetores técnicos ligados à entidade. Durante três dias, o encontro anual promoveu reuniões na sede da entidade, em Pelotas (RS), além de uma atividade na Cabanha Mapocho, também no município, com o objetivo de integrar e atualizar os critérios que são exercidos durante as visitas à propriedades e eventos promovidos pela associação.

Na atividade, foi organizada uma simulação de um atendimento técnico para poder avaliar todos os detalhes. “Os animais são divididos nas mangueiras por idade e, em cima disso, os técnicos fazem a classificação deles por times. Depois, é momento de cruzar os dados e debater em conjunto sobre aqueles que apresentarem alguma discrepância”, explica o gerente do setor de Eventos da ABCCC, Ibsen Votto.

Para o presidente da entidade, Francisco Fleck, o crescimento da raça está diretamente ligado ao trabalho desses profissionais em conjunto com o treinamento do Conselho. Uma troca que, na opinião dos credenciados à associação, contribui em todas as vertentes da criação da raça. “O trabalho vai muito além de preencher papéis. As principais funções do inspetor técnico são extensão e orientação, seja dentro da propriedade ou nos eventos. Todos têm preparo para nortear sobre a parte genética, nutricional, manejo, acasalamento e demais áreas”, observa o técnico Rodrigo Py.

