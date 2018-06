Encontro gratuito vai ensinar ações de práticas sustentáveis

Práticas sustentáveis são altamente relevantes no mercado atual. Trazem lucros, reduzem despesas e aumentam a competitividade, sem falar que contribuem com o Planeta. Até 2030, todos os países do mundo precisam adotar 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) discutidos e aprovados pela ONU em 2015. Entre os pontos a serem alcançados estão assegurar padrões de produção e de consumo conscientes. Mas como empresas, empreendedores e cidadãos podem conseguir isso na prática? As respostas estarão na III Mostra Sustentável, organizado pela

​​Business Professional Women (BPW) Porto Alegre. Com o tema Atitudes Sustentáveis, o encontro será no dia 26 de junho, das 19h às 22h, no Dado Bier do Bourbon Country. A entrada é franca, mas é aconselhável confirmar presença pelo Sympla: https://bit.ly/2Iuq3uj.

“O mundo está com uma meta. Todos nós estamos com uma grande responsabilidade que é construir um mundo mais saudável. Queremos trazer para o público como cada um pode fazer a sua parte nesta longa caminhada”, afirma Michelle Zavadil, coordenadora da Comissão de Meio Ambiente da BPW Porto Alegre. A consultora ambiental sobre atitudes sustentáveis, Bárbara Mallmann, vai dar importante orientações de como empresas, indústrias, organizações e cidadãos podem começar, na prática, a alcançar os objetivos propostos pela ONU. “Temos atitudes mais simples, como economizar na tinta da impressora, usar menos papel, eliminar copos plásticos, reduzir luz e água, como medidas mais complexas, como a obtenção de certificações internacionais, até ações altamente complexas, que envolvem todo um sistema organizacional. Mas, cada um pode começar a fazer a sua parte e de uma maneira muito eficaz”, afirma a também diretora ONG mundial Net Impact que desenvolve ações voltadas a educação para a sustentabilidade.

Além de ouvirem dicas fundamentais, os participantes terão a oportunidade de aprender, ainda, a produzirem acessórios com reaproveitamento de materiais. O workshop será ministrado pela designer Eliana Colognese. Haverá, também, exposição de marcas que fazem produtos de baixo impacto ambiental, como Aurora, Colorê Patchwork, Do Jeito da Minha Avó, Lucas Moraes, Unique Alfaiataria, Witte By Clássica e Silvia Bastian Adereços e Acessórios.

“O que nem todo mundo sabe é que a preservação do meio ambiente não cabe apenas à indústria e ao Estado. Muitas vezes não nos damos conta dos impactos ambientais de nossos hábitos cotidianos, mas deveríamos”, afirma Silvana Bastian, presidente da BPW Porto Alegre. De acordo Lessandra Fraga, vice-presidente de projetos da BPW, por menores que sejam nossas atitudes conscientes e sustentáveis, elas trazem muitos benefícios para nossa rotina e nosso bolso, além de contribuir para o futuro das próximas gerações.

A III Mostra Sustentável tem entrada franca, mas é aconselhável confirmar presença através da inscrição no Sympla: https://bit.ly/2Iuq3uj. Mais informações pelo e-mail contato@bpwportoalegre.com.br ou pelo www.facebook.com/BPWPoA.

