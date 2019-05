Enem tem o menor número de inscrições confirmadas desde 2010

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 tem o menor número de participantes confirmados desde 2010. Esta edição teve 5,09 milhões de inscrições, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O levantamento considera o total de isentos e de pessoas que pagaram o boleto de R$ 85 que venceu na última quinta (23). Ao todo, 6.384.957 fizeram sua inscrição, mas 20,2% não pagaram a taxa e não tiveram a inscrição confirmada.

Os pagantes da taxa de inscrição representam 41,5% dos participantes neste ano. Já o percentual de estudantes isentos da taxa foi a menor registrada desde 2015. Além disso, o percentual de estudantes que confirmaram a inscrição, em relação ao total de inscrições feitas, foi também o menor registrado no período que vai de 2015 a 2019. Este ano, 79,8% dos inscritos confirmaram a participação.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o número de inscritos confirmados está mais próximo ao de participantes que efetivamente comparecem às provas. “Isso confirma o sucesso das mudanças adotadas pelo Ministério da Educação e pelo Inep desde 2016 para promover a inscrição consciente e evitar abstenções e desperdício da verba pública”, diz a pasta.

O Sudeste é a região com maior índice de inscritos: 35% dos candidatos confirmados moram na região. O Nordeste tem 34% dos inscritos, seguido do Norte, com 12% das candidaturas. O Sul tem 11% dos confirmados e o Centro-Oeste, 8%. As mulheres, por sua vez, seguem sendo a maioria entre os candidatos: são 59,5% dos participantes confirmados, contra 40,5% do sexo masculino. Em relação a etnia, a maior parte dos candidatos confirmados é negra: 46,4% se autodeclararam pardos e 12,7%, pretos. Brancos são 36% dos confirmados.

Enem 2019

As provas serão aplicadas em dois domingos, 3 e 10 de novembro. Quem já concluiu o ensino médio ou vai concluir este ano pode usar as notas do Enem para se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior, no Programa Universidade para Todos (ProUni), que oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior, ou no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Deixe seu comentário: