Entenda o que é a taxa Selic e como ela pode influenciar no seu dia a dia

A cada 45 dias, o presidente do Banco Central e os diretores da instituição se reúnem para decidir se vão aumentar, diminuir ou manter a taxa básica de juros da economia, a Selic. Segundo o economista Alfredo Meneghetti, a redução de quinta-feira (02) foi importante e já causou impacto positivo. “A Ibovespa repercutiu favoravelmente com a redução da taxa. o mercado financeiro sempre vê com bons olhos no sentido de reduções e acolhimento da rede bancária de também reduzir as taxas de financiamento e empréstimos”.

Essa reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, atrai tanta atenção porque a decisão sobre a Selic tem impacto em muitos aspectos da economia.

Objetivo do Banco Central quando mexe na taxa de juros

A Selic é o principal instrumento de política monetária usado pelo Banco Central para controlar a inflação.

Quando a taxa sobe, os juros cobrados em financiamentos, empréstimos e no cartão ficam mais altos e isso desestimula o consumo – o que, por sua vez, estimula uma queda na inflação.

Por outro lado, se a inflação está baixa e o Banco Central reduz os juros, isso barateia os empréstimos e estimula o consumo.

Definição da taxa

Para definir o que fazer com a Selic, o Banco Central avalia as condições da inflação, da atividade econômica, das contas públicas e o cenário externo – sempre com o objetivo de manter a inflação dentro da meta.

Meta de inflação

O regime de metas de inflação, o câmbio flutuante e a meta fiscal compõem o chamado “tripé macroeconômico”, anunciado em 1999 como a nova estrutura da política econômica brasileira. Isso depois de o Brasil ter superado, após o Plano Real (1994), um período traumático de hiperinflação, que chegou a superar 80% ao mês.

A meta de inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Do jeito que funciona hoje, ele define em junho a meta para a inflação de três anos à frente. Em 2018, foi definida a meta para 2021.

A ideia é que uma inflação previsível, estável e baixa pode ajudar a economia a crescer mais, reduzindo as incertezas. A meta de inflação para 2019 é de 4,25%, com um intervalo de tolerância que vai de 2,75% a 5,75%. Para 2020, a meta é de 4%.

Como encontrar a melhor taxa de juros?

A Selic é só uma base para as outras taxas de juros cobradas, que são muito maiores. Quando alguém pega um empréstimo com o banco, a taxa cobrada inclui outros itens, como a taxa de inadimplência, os custos de administração do banco, os chamados depósitos compulsórios (uma reserva que fica no Banco Central) e, claro, o lucro.

