Entidade feminista expulsa advogada defensora de Neymar

Entidade de advogadas feministas expulsou a defensora de Neymar, a advogada Maíra Fernandes. A entidade em questão é a seção brasileira do Cladem (Comitê da América Latina e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher). Maíra, até então era membra da organização e foi convidada para integrar a defesa de Neymar.

Na nota divulgada pela entidade, ela reconhece “que toda e qualquer pessoa tem direito à defesa” e que advogados têm “constitucionalmente o direito ao livre exercício de sua profissão” e não precisam explicar a razão de aceitar um caso.

Mas, ao justificar a decisão de expulsar Maíra, o texto frisa que o Cladem é uma organização de advogadas feministas, “com mais de três décadas de atuação ética em defesa dos direitos das mulheres e, por consequência, de luta contra a violência simbólica que se expressa dentro e fora do sistema de justiça criminal em casos a envolver violência contra as mulheres, em especial quando o debate público versa sobre o estupro”.

No último trecho da nota, a entidade comunica que a advogada Maíra Fernandes, “recentemente contratada para a defesa do jogador Neymar Jr., conforme tomamos conhecimento via imprensa, já não mais pertence a nossa organização”.

Advogada se manifesta sobre o Caso Neymar

Maíra Fernandes usou as redes sociais na quinta-feira para justificar a decisão, mesmo diante da gravidade do episódio e do contraste com o seu histórico jurídico. “Pedi para analisar os autos e me convenci, absolutamente, de que se trata de uma falsa acusação de estupro. De modo geral, a advocacia criminal prescinde desse tipo de análise, por amor ao direito de defesa. Mas, no meu caso, pela minha trajetória como feminista, na defesa dos direitos das mulheres, essa análise era importante”, escreveu no Facebook.

Para Maíra, Najila Trindade faltou com a verdade. “O que vi me deixou em tudo confortável para exercer a defesa do cliente, por compreender que uma acusação criminal injusta destrói a vida de uma pessoa e por entender que uma falsa acusação de estupro não ajuda a causa feminista. Uma mulher é estuprada a cada 11 minutos no país. Um registro falso de estupro não contribui em nada para diminuir ou combater esse crime”, disse.

Maíra Fernandes possui experiência na área de Direitos Humanos e, em especial, de Direitos Sexuais e Reprodutivos das Mulheres, razão pela qual discute com frequência, publicamente, temas polêmicos, como legalização do aborto, interrupção da gravidez de fetos anencéfalos, legalização da prostituição, dentre outros. Possui significativa participação na mídia divulgando e ampliando o debate acerca de temas relacionados aos seus objetos de estudo e sua atuação profissional.