Entrega da área do Cais Mauá é adiada para setembro

A entrega da área provisória do Cais Mauá, localizada nas proximidades da Usina do Gasômetro teve sua entrega adiada para setembro. O lançamento do espaço estava previsto para acontecer no aniversário de Porto Alegre, dia 26 de março.

O consórcio Cais Mauá (CMB) garantiu que o “Marco Zero”, como está sendo chamada a área, será entregue no segundo semestre desse ano. Ainda segundo o CMB, ter padrões de excelência internacional para o projeto é mais importante do que acelerar o cronograma de instalação.

Por meio de nota oficial, o presidente do consórcio, Eduardo Luzardo, disse que a área será considerada um novo atrativo para investidores. Ainda de acordo com a CMB, o projeto aguardava aprovação e licenciamento para dar início aos trabalhos. Os documentos só chegaram aos investidores em 8 de março, o que inviabilizou a entrega no dia 26, como havia informado o prefeito Nelson Marchezan Jr. A instalação será composta por estacionamento e núcleos de gastronomia e entretenimento, cujas estruturas terão funcionamento em contêineres.

