A Polícia Civil gaúcha prendeu temporariamente um comerciante suspeito de envolvimento na morte, a tiros, de um policial militar aposentado. O crime foi cometido na vila Santo Onofre, em Viamão, no dia 18 de julho. De acordo com as investigações, o crime teve como motivação uma dívida de R$ 500 mil contraída em empréstimo concedido pela vítima, que atuava como agiota.