EPTC fará ação educativa para motociclistas neste sábado

Com o foco de reduzir a acidentalidade no trânsito, motociclistas e agentes da Coordenação de Educação para a Mobilidade (CEM) da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) terão um encontro neste sábado (13). A ação será na Valecross, revenda de motos da Honda (Av. Cavalhada, 3.338), das 9h às 11h. A atividade faz parte do Programa Motociclista Seguro, que integra o Programa Vida no Trânsito.

Segundo o agente da CEM, Diego Marques, as ações possuem foco em segmentos bastante sensíveis aos acidentes, como os motociclistas, idosos e crianças. “É um trabalho preventivo, de conscientização, com possibilidades da formação de novos multiplicadores pelo trânsito com menos riscos de acidentes”, destaca.

Deixe seu comentário: