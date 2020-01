Porto Alegre EPTC informa sobre mudanças de trânsito na rua Líbero Badaró

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2020

Líbero Badaró, nas imediações do Country Club. Foto: Reprodução/Google Maps

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que a partir desta segunda-feira (6) haverá bloqueio de meia pista na rua Líbero Badaró, nas imediações do Country Club, por causa da instalação de linha de transmissão de energia elétrica subterrânea. A obra, no trecho entre as ruas Anita Garibaldi e Quatorze de Julho, é de responsabilidade da CPFL Transmissão e seguirá até o final de janeiro, das 8h às 17h. O trânsito será sinalizado com indicações de percurso, e agentes da EPTC também vão prestar orientações.

Segundo a empresa responsável pela obra, será feita perfuração horizontal por método não destrutivo (MND), que permite assentar cabos ou tubulações subterrâneas diretamente no subsolo de ruas, avenidas e calçadas sem a necessidade de abrir valas, para minimizar impactos e aumentar a produtividade.

