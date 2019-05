EPTC promove Curso de Mecânica para Mulheres

A partir desta segunda-feira (20) estão abertas as inscrições para um novo Curso de Mecânica para Mulheres, atividade inserida no Programa Mulheres em Foco. O evento, gratuito e com certificado aos participantes, acontece na manhã de sábado (25), a partir das 9h, no auditório da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), no bairro Azenha. O curso é uma iniciativa da Coordenação de Educação para a Mobilidade (CEM) e apoio do Grupo Autosul. A psicóloga Patrícia Lemos Kayser falará sobre o tema “Como vencer o medo de dirigir”.

O curso aborda temas como suspensão, lubrificação, elétrica, freios, refrigeração, transmissão, pneus, luzes do painel e funcionamento do motor, entre outras questões. Segundo dados do Detran/RS, 271.945 (39%) mulheres estão habilitadas para conduzir veículos em Porto Alegre.

Mais informações pelo email educ@eptc.prefpoa.com.br, ou pelo telefone (51) 3290-4486 ou 3290-4487.

