Equipes da Defesa Civil auxiliam prefeituras e cuidam de atingidos pelas chuvas

As famílias abrigadas e alojadas em outras residências em razão das cheias dos rios no Estado começam, aos poucos, a retornar às suas residências. Nesta segunda-feira (24), ainda são cerca de 300 espalhadas em abrigos pelo Rio Grande do Sul, especialmente na Região Metropolitana de Porto Alegre. As equipes de Defesa Civil trabalham para auxiliar as prefeituras nos decretos de Situação de Emergência, bem como no preenchimento dos laudos e levantamentos dos danos no sistema que permite a homologação.

Até o momento, cinco localidades já possuem o decreto municipal publicados no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. São elas: Liberato Salzano, São Sebastião do Caí, Pantano Grande, Bom Princípio e Montenegro. Os demais, outros 24 municípios, seguem preenchendo dados gerais no sistema.

Situação das rodovias Estaduais

Bloqueio total: VRS 826 km 9,2 entre Farroupilha e Alto Feliz.

Federais/ Bloqueio total: BR 290, km 215, em Pantano Grande; e BR116, km 174, em Nova Petrópolis.

Previsão do Tempo

Ao longo desta segunda-feira (24) novas áreas de instabilidade voltam a se propagar pelo RS e

podem provocar chuvas em forma de pancadas em toda a Metade Norte. Com isso, a atenção deve predominar ao longo dos próximos dias.

Nível dos Rios

ACOMPANHAMENTO DOS RIOS Principais do RS Normal Alerta 17h00 (23/10) 07h00 (24/10) Rio dos Sinos – São Leopoldo 4.00 m 5.00 m 5,60m 5,50 m Rio Gravataí – Gravataí 2.68 m 3.48 m 3,24m * Rio Gravataí – Alvorada 3.00 m 4.50 m * 3.46 m Rio Jacuí – Dona Francisca 3.17 m 9.32 m 4,98m 5,00 m Rio Uruguai – Uruguaiana 5.00 m 8.00 m 8,26m 8,39 m Rio Guaíba – Porto Alegre – Ilha da Pintada 0.80 m 1.80 m 2,03m 1,72 m Rio Guaíba – Porto Alegre – Caís Mauá 0.80 m 2.10 m 2,53m 2,22 m Rio Cai – São Sebastião do Cai 5.00 m 7.00 m 6,93m 5,87 m Rio Cai – Montenegro 3.00 m 6.00 m 5,65m 4,85 m Rio Taquari – Estrela 12.00 m 17,00 m 13,34 13,29m

